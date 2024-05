¿Qué opinan los tucumanos que no pararon?

“Prefiero trabajar, porque así hay que sacar adelante al país. Los que hacen paro son los públicos, porque a ellos no les interesa; cobran lo mismo”, planteó Héctor Rolando Farías, mozo de un bar ubicado en 24 de Septiembre al 700. Aunque no está de acuerdo con la medida de los sindicatos, tampoco lo está con el Gobierno nacional. “Vos pagás impuestos para que les paguen el sueldo a ellos (por los estatales). Después de eso, no se calienta para nada”, criticó. El hombre de 53 años asegura que trabaja desde los 11, y que desde entonces se le ha inculcado la “cultura del trabajo”. “Lo hago hace más de 40 años y el Gobierno no me da ningún beneficio, ¿para qué voy a parar? Si eso beneficia a quienes estaban gobernando antes de este mandato. No me conviene quedarme en mi casa porque no obtengo ningún beneficio, ya que no ando por detrás de los políticos. Y si el problema fuera la movilidad, si tuviera que venir caminando, vengo caminando, pero no quiero hacer paro ni que lo hagan los demás”, desarrolló Farías.