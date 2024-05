Ley Bases y paquete fiscal: sin dictamen, el debate en el Senado se posterga

Sobre el blanqueo, Guberman subrayó que lo planteado “no es lavado”. “Esto no tiene nada que ver con un lavado de activos. Estamos hablando de un blanqueo cumpliendo con las normas que fija la UIF”, agregó. En relación a esto, la iniciativa precisa que habrá tres etapas para acceder, en las cuales varían las alícuotas y “hay un tratamiento diferencial para el blanqueo en efectivo respecto de los demás activos” que se podrá “depositar en una cuenta especial, no se paga ningún tipo de alícuota y se fija un mínimo de 100 mil dólares”. Incluso, el secretario de Estado precisó que los no residentes no podrán ingresar dinero en efectivo; y que al blanqueo tampoco podrán acceder funcionarios públicos y familiares de funcionarios de los últimos cinco años.