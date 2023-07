Los Pumas enfrentarán a los All Blacks en Mendoza

Y eso cobra especial importancia en este momento, porque en exactamente dos meses comenzará el Mundial, el torneo que cada cuatro años reduce al Rugby Championship a un laboratorio dedicado a ensayos para encontrar el mejor equipo posible en términos de nombres y de funcionamiento. Por eso mismo, la importancia de este Championship abreviado (serán tres fechas, más el amistoso final de rigor contra los Springboks) será relativa: un buen o mal resultado hoy no debe interpretarse como un diagnóstico definitivo sobre las posibilidades de Los Pumas para el Mundial. Aunque se trate de los All Blacks, no deja de ser un ensayo previo al Mundial, y eso corre también para los neozelandeses.