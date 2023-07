Massa acusó a empresarios de colectivos por el paro: "Forzaron a los trabajadores a salir a la calle"

Con relación a los motivos detrás de la situación planteada, analizó: “En realidad no están discutiendo el salario de los trabajadores, porque estaban acordados en paritaria y se depositaron. Tampoco la tarifa, porque no les importa la tarifa. Miren, cada vez que pasan la SUBE, de cada $100 que pagan, $80 los pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios. Es más, algunos ni siquiera fueron a firmar el acta paritaria. Tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la SUBE, porque nosotros queremos que la plata vaya derecho al trabajador y no que la intermedie el empresario ¿Qué están defendiendo? ¿Qué piden?”.