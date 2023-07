¿Hasta cuándo se extenderá el paro de colectivos de UTA en Tucumán?

Si bien se había hablado en un momento de una medida por 24 horas, el propio González señaló que se trata de un paro por tiempo indeterminado. “Si todos los trabajadores no reciben el pago del aguinaldo y del sueldo, la medida no se levanta. Está decretada desde las 0 de (hoy) y no hay conciliación obligatoria. Hasta que no abonen hasta el último centavo no se va a levantar”, afirmó el sindicalista.