Los empleados afectados por el paro de colectivos no serán penalizados por faltar al trabajo

"Está depositado el dinero"

La ministra remarcó que la retención de tareas de los trabajadores responde a un "lock out patronal" por parte de los propietarios de las líneas. "La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Economía les transfirió los recursos para el subsidio para el pago de haberes. Está depositado el dinero y ellos (los empresarios) dicen que no es suficiente, porque quieren que se les reconozcan mayores costos de otros rubros, por eso no liquidaron los salarios y el medio aguinaldo como se había acordado", precisó Olmos.