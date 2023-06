El nuevo Registro Civil superó las trabas legales y quedó en condiciones de avanzar

La ministra de Gobierno y Justicia advirtió en LG PLAY que los últimos tres pisos del edificio aún no tienen una designación. De todos modos, aclaró que allí funcionarán oficinas internas del Estado. “Tienen que ser sin afluencia de público para no cargar el edificio y no generar más afluencia de gente. La gente va a ser la misma que ahora tenemos repartida en tres inmuebles que se alquilan”, advirtió.