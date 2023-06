Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

La familia Kardashian es la más mediática de Estados Unidos, y probablemente del mundo entero, y tienen una vida tan surrealista como extravagante. Su fama se remonta al año 2007 con la emisión de su reality “Keeping Up With the Kardashians”, del que se llegaron a emitir 20 temporadas. Encabezadas por la matriarca del clan, Kris Jenner, las hermanas Kim, Kourtney, Khole, Kendall y Kylie son seguidas por millones de personas en todo el mundo y han logrado construir un imperio. Este documental de dos episodios nos ayuda a entender el auténtico fenómeno en el que se ha convertido el grupo.