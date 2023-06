Mansilla defendió la inversión de $42 millones para techar el estacionamiento de la Legislatura

Al vicepresidente de la Legislatura, Sergio Mansilla, se le consultó sobre el tema y se le preguntó si se arrepiente; lejos de eso, dijo "era necesario hacerlo". "En ese momento era necesario. Yo creo que todo lo que que se debía hacer administrativamente se lo realizó (SIC) y no hemos hecho algo malo. Si hubiésemos hecho algo mal me podría arrepentir, pero no pasó. Es más, el daño que hicimos en el tema de los árboles ya lo resarcimos y plantamos tres veces más la cantidad de árboles que se sacó, se lo está cuidando ya tiene una altura importante".