Una mujer que transformó el peor dolor en amor para los niños

“No me puedo quejar; tuve muchísima ayuda, he andado por todos lados, pero he hecho valer los derechos de mi hijo. Gracias a eso él pudo tener una vida digna”, reflexiona. Con el pasar de los años, llegó la peor noticia: su enfermedad se volvió irreversible. “Fuimos al Garrahan por última vez en marzo de 2022. Le hicieron una punción y descubrieron que el cáncer había vuelto y que ya no había solución. Nos dieron la posibilidad de volver a empezar el tratamiento, pero él ya tenía muchos órganos comprometidos, y no quería reventárselos. Volvimos y él empezó a estar muy bien, como si no tuviera cáncer, hasta que en agosto comenzó a gritar del dolor”, relata.