Las cuatro predicciones más escalofriantes de Rasputín: ¿cuáles se estarían cumpliendo?

Muerte de Rasputín

El místico vaticinó el día de su propia muerte y le hizo una petición al último zar. "Siento que debo morir antes del año. Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, que, si yo soy asesinado por comunes asesinos, y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo, permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros cien o más años", explicó.