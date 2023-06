Rusia-Ucrania: la guerra “más fácil” de terminar

Al momento de practicar el balance de víctimas hay variados números que oscilan entre 10 y 12 millones (¡Equivalente a la cuarta parte de la población de nuestro país!). Los heridos fueron alrededor de 20 millones. La guerra cesó con un armisticio el 11 de noviembre de 1918 que el propio imperio alemán propulsó, acorralado por las fuerzas aliadas que doblegaron lo que parecía una escalada germánica de batalla final, a todo o nada. Y fue “nada”, en rigor, para el desafiante. Eran tiempos de dibujar fronteras a punta de bayonetas y balas. A la postre, Polonia, beneficiada con parte del Este alemán. Y, generosamente, del imperio austro-húngaro y de Rusia. Alemania pierde sus colonias en Asia y África aunque el armisticio que solicitara y se concretó en Compiegne (Francia) no fue, en esencia, una derrota. Aunque, cabe decirlo, las condiciones desde el punto de vista alemán por las exigencias del armisticio que incluía hasta posibles reparaciones por actos de guerra, eran cuasi humillantes. Claro que dicho esto en términos de cuánto cobraba el vencedor por su “victoria” que, en rigor, era beneficiarse económicamente del vencido. Alemania advirtió que le resultaba inviable para seguir la lucha armada aunque no imaginó el aprovechamiento del que se beneficiaban los aliados. El armisticio no dio fin a todo el frente guerrero ya que las acciones bélicas continuaron en el frente oriental. Sólo se detuvieron con el denominado Tratado de Versalles, hacia fines de julio de 2018, que sólo operó en enero de 1920. Ello mostraba que dicho tratado fue hecho con menguada vocación por las partes. Más significativamente por la propia Alemania (después se comprenderá el porqué de la IIGM).