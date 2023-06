El regreso de Carrera a Atlético Tucumán está más cerca

Quién también se refirió a la situación de Carrera fue Mario Leito. El presidente de Atlético, en diálogo con LA GACETA, no quiso dar demasiadas precisiones e intentó ponerle paños fríos al asunto. “Nosotros de ese tema vamos a hablar cuando la cosas estén concretas, no vamos a salir a vender humo. Cuando concretemos, le vamos a decir al hincha qué es lo que se hace. No queremos sanata, nosotros somos serios en ese sentido. Cuando concretemos vamos a informar que conseguimos tal refuerzo”, advirtió Leito.