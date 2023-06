Leito pide un descenso menos en la Liga Profesional, pero confía en que Atlético Tucumán terminará el año arriba

Según el presidente “decano” la mayoría de los dirigentes del hicieron un análisis de los pros y contras de sacar un descenso. “¿Por qué tenemos que bajar el número? ¿Por qué tenemos que ser como los europeos? Tenemos una realidad muy diferente. En Argentina necesitamos un fútbol más federal, en los países europeos no hay una ciudad que tenga tantos equipos en la máxima categoría como sucede aquí”, remarcó en relación a Capital Federal, que cuenta con San Lorenzo, Boca, River, Huracán, Argentinos y Vélez. “Además si el radio se amplía a 100 kilómetros tenés a Tigre, Gimnasia, Estudiantes y más... La geografía indica que en pocos kilómetros hay muchos equipos en Primera y eso no pasa en ningún lugar”, apuntó. Y fue por más: “nos queremos comparar a los europeos, pero después no queremos sacar los promedios; parece que los porteños quieren que todas sean para ellos”.