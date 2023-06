Las frases contundentes en la reaparición de Cristina Kirchner

También recordó su expresión sobre "los funcionarios que no funcionan": "Los que no funcionaban manejaban la economía y la tarasca, este es el problema que tuvimos". Refiriéndose a la renegociación del acuerdo, consideró que "hay que decirle a la sociedad la verdad. Si tenés que firmar porque tenés la 45' en la cabeza, tenés que decirle que te hacen firmar. Porque después de todo ese préstamo no lo adquirió este gobierno, no es su responsabilidad. Lo sufre este gobierno y lo sufre la sociedad argentina".