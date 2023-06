Cristina Kirchner, sobre la interna por las PASO: "Cuando uno está en el gobierno, la responsabilidad es gobernar"

Luego se refirió de manera tácita a los dichos del presidente, quien ayer había cuestionado al kirchnerismo por no querer ir a las PASO. "Me confunde que ahora que me bajé digan que no quieren que haya PASO. Pero cómo, ¿no era que querían que me baje para que haya PASO?", había planteado el mandatario. Hoy, sin nombrarlo, Fernández de Kirchner afirmó: "Toda esta discusión de si hay PASO o candidatura de directa... cuando uno está en el gobierno, la responsabilidad es gobernar, jamás se me hubiese ocurrido en una campaña ir a una provincia y pedirle a una dirigente para que fuera candidata a senadora contra la candidata que puso otro".