Habló el padrino de Morena Rial y opinó sobre la pelea con Jorge Rial

En este difícil contexto, Marín habló sobre los intentos que estaba haciendo para que padre e hija tengan un acercamiento. "A Morena yo la conozco desde que era muy chiquita. Para mí es como una hija más. Ella me llamó desesperada llorando (cuando pasó lo del infarto). Yo, la verdad, hacía bastante que no hablaba con Jorge. No porque estuviera enemistado sino porque él está con su trabajo y yo con el mío. La verdad es que me sorprendió, ella me dijo: 'Mi papá está en Colombia, se muere, se muere'. Y bueno, traté de contenerla todo lo que pude", contó el diálogo con A la Tarde.