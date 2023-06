Jaldo: "No tenemos margen para el error, ni para la pelea ni para la división"

Además de la experiencia, la unidad será necesaria. "No tenemos margen para el error, ni para la pelea ni para la división", afirmó sobre su futura relación con Juan Manzur. "Venimos de una interna dura, pero era necesaria para llegar unidos. Esas circunstancias nos han llevado a esforzarnos el doble", añadió. También destacó: "Si el peronismo no se une, no tiene posibilidad de ganar, pierde".