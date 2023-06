Veedores internacionales vinieron a Tucumán por las elecciones: qué dijeron de los acoples

Digital o papel

La implementación o no del voto electrónico en la Argentina fue otra de las consultas que se hizo a los especialistas. “El título de voto electrónico es una cáscara de huevo, no dice nada por sí solo”, advirtió Klappenbach. A su vez, consideró que cada país debe debatir en profundidad si es necesario o no modificar su sistema vigente. “La discusión por el voto electrónico se la debe llevar cuando la democracia de ese lugar lo necesita. En Uruguay todo el papel. No nos dejemos tentar por la definición del tema solo por el título. Necesitamos saber de qué estamos hablando y si la sociedad lo necesita para garantizar la elección”, subrayó.