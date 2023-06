Quién es “Cachito”, el argentino que lidera la barra del Inter Miami: “Beckham ve el partido con nosotros”

"A mi me suspendieron seis meses de la liga, una locura mia. Llegamos a Orlando en caravana, un montón de autos. Es un clásico Miami - Orlando, es como un Boca - River en la MLS, llegamos con las banderas custodiados por la Policía, acá no quieren quilombo, y nos puteaban de arriba de los edificios. Entonces yo me bajé los pantalones, me buscaron por las cámaras y me sancionaron", recuerda.