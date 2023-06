Elecciones 2023: la UCR define estrategia

Lo que resuelva la Convención también resultará clave en el futuro próximo para definir la incorporación o no del peronismo cordobés, encabezado por el gobernador Juan Schiaretti. En relación a esto, el dirigente mendocino Alfredo Cornejo se pronunció sobre este tema y dejó en claro su postura. “Todos las ampliaciones son pertinentes. Nadie puede negarse a una ampliación de Juntos por el Cambio”, introdujo para luego afirmar: “Schiaretti no tiene vocación de integrar juntos por el cambio”. En este sentido, el diputado nacional y presidente del Bloque de la UCR en la Cámara Baja, Mario Negri, se mostró afín a la incorporación de nuevos sectores de la política a JxC, aunque alineados detrás de un programa de gobierno. “Hay que tener un programa, no sólo juntarse para ganar sino también para gobernar. JxC tiene que aprender de las elecciones municipales y provinciales. La gente pide un rumbo claro”, remarcó.