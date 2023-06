Elecciones en Tucumán: "El resultado no tiene que ver con Milei", afirmó Ricardo Bussi

De aquella gran elección de hace cuatro años a esta muchas cosas sucedieron. Entre estas, la alianza con el diputado nacional Javier Milei. En las elecciones distritales que se dieron hasta ahora en algunas provincias, el referente de La Libertad Avanza no viene obteniendo buenos resultados, pese a que las encuestas en el ámbito nacional lo muestran en ascenso en cuanto a intención de voto. ¿Milei resultó un lastre para FR?, preguntó LA GACETA. “De ningún modo. Este resultado electoral es solo responsabilidad de FR. A Milei no se le puede achacar ningún nivel de responsabilidad porque él no estaba en las boletas. Estoy convencido de que cuando él esté (en el voto) va a ganar, y será el próximo presidente. Este resultado nada tiene que ver con él”, subrayó Bussi.