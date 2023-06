Cartas de lectores: elecciones en Tucumán

Tuve la triste experiencia de votar en una escuela de Lules, donde la fila que correspondía a mi apellido cubría aproximadamente 150 metros, con tres personas por línea, que charlaban mientras esperaban. Hacía bastante frío, ya que estábamos a la intemperie y eran las 16. Pasaba el tiempo y la fila seguía en el mismo sitio; es que cada 20 votantes, entraba un grupo de fiscales, aproximadamente 20 personas; revisaban si los votos estaban bien y salían. Esta situación a las 17.35 se volvió insostenible y espontáneamente todos golpeamos las manos y algunos gritaban. Salió una persona que explicó el porqué de todo esto, pero los ánimos estaban más que caldeados. A las 18.30 finalmente logré votar. Para mí estas elecciones estuvieron muy mal organizadas, comenzaron tarde; la gente que eligieron de fiscales y las autoridades de mesa no estaban a la altura del acontecimiento. ¡Ni mencionar la cantidad de candidatos! ¡Algunos de ellos ni siquiera tenían una propuesta! Urge una reforma en lo electoral, no permitir tantos acoples, por ejemplo. Urge invertir dinero para que de una vez por toda tengamos el voto electrónico. ¡Urge la transparencia! Da náuseas este desastre en el que las votaciones se han convertido. Tucumán es una provincia bella, con un gran potencial; los tucumanos tenemos derecho a un sistema electoral limpio, sin aprietes, sin dádivas, sin corrupción. Espero que las autoridades que sean elegidas tengan en cuenta que las votaciones no son un tema menor, que presentan grandes fallas, que necesitan ver la manera de hacer que votemos en paz y que exista la credibilidad en el sistema y en una democracia que a pesar de llevar 40 años, en vez de evolucionar, involuciona.