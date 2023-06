Elecciones en Tucumán: sorpresa y malestar en las escuelas por las ausencias de autoridades de mesa

A dos horas del inicio de la jornada electoral todavía se observaron largas filas en el exterior de algunas escuelas de la Capital. En la José Mármol se ausentaron ocho presidentes de mesa y cinco vocales; la misma situación se repitió en otros establecimientos. La jornada arrancó con largas filas de votantes y quejas reiteradas. Según comentaron, las demoras podrían deberse a errores de comunicación con las autoridades designadas. “Hay una mesa que no está habilitada, tuvimos que poner vocales para acomodar. Hay gente mayor que va a tener que esperar porque en la Junta Electoral Provincial (JEP) no nos informan cómo seguir”, informó Mónica, encargada de la escuela. “Desde las 8 que estuve esperando afuera, recién a las 9.30 nos dejaron pasar y ahora no podemos votar”, se quejó Ángel Pérez. Aseguró que siempre elige el horario de la mañana porque es más rápido, pero que “es la primera vez que hay tanta gente”. También aguardaba junto a él Estela, una señora mayor que prefirió no dar su nombre completo, y que se mostró muy disgustada. “Nos dijeron que no se podía pasar porque faltaban ocho presidentes de mesa. Nosotros estamos desde temprano, no pueden jugar con el tiempo de la gente mayor”, expresó. Todos los ciudadanos consultados por LA GACETA advirtieron que es la primera vez que tienen este tipo de percances durante elecciones.