Sebastián Villa recibió la autorización para viajar a Colombia luego de ser condenado

El pasado lunes, el juez penal Javier Mafucci Moore anunció la elevación a juicio oral del caso en el que Villa está acusado de abuso sexual contra su ex pareja Tamara Doldán. Inicialmente, se había especulado sobre la posibilidad de que Villa no pudiera abandonar el país, pero al no recibir ninguna prohibición por parte de los jueces y fiscales de ambos casos, la Justicia le permitió salir de Argentina.