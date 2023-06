Violencia de género: Acosta y Montiel, en problemas

La condena a Sebastián Villa por violencia de género marcó un precedente en el fútbol argentino y animó a otras mujeres a denunciar situaciones que habían permanecido invisibilizadas.

Ludmila Isabella, ex pareja de Lautaro Acosta (actual jugador de Lanús, que quedó fuera de la convocatoria del partido de esta tarde) ratificó la denuncia contra el jugador por violencia de género en los tribunales de Lomas de Zamora y contó parte de la pesadilla que le tocó vivir. “No es un hecho. Fueron siete años. Al principio fue violencia psicológica, se la agarraba con las cosas, le pegaba a la pared en vez de a mi cara, hasta el momento que me pegó a mí y nunca paró”, relató con la voz entrecortada.

Luego de realizar el informe victimológico y ampliar su testimonio, Isabella expresó su temor de que le suceda algo malo. “Espero que se haga justicia. Él se sentía impune, me decía que arreglaba todo con plata. Sentía bronca hacia mí, no sé por qué. Cuando me amenazó la última vez le dije que le iba a hacer la denuncia, que iba a terminar como Villa, a lo que él me respondió: ‘mirá Villa qué mal que está, está en la casa...’”, agregó la joven.

En el espeluznante relato, Isabella mencionó que una vez la amenazó con un arma. “Me agarró con una cuchilla blanca de carnicero que teníamos en casa y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba. Yo iba a la pieza de Beni (el hijo que tienen juntos) y me tapaba con la frazada al lado de él para que tuviera un poco de compasión, pero no pasaba”, denunció.

Por otro lado, Gonzalo Montiel, campeón mundial en Qatar, se presentó y declaró en una fiscalía de La Matanza por un presunto ataque sexual en una fiesta en su casa materna. El hecho habría sucedido en 2019 y en principio involucra a un conocido del barrio.

Por recomendación de sus abogados el futbolista se puso a disposición del fiscal Luis Brogna, que le informó de la apertura de una causa judicial en trámite. En ese proceso Montiel afirma que él se fue de la fiesta a las seis de la mañana a llevar a un amigo hasta la casa porque le había agarrado un ataque de nervios y se quedó con él hasta que se tranquilizara. Y que cuando llegó, más de una hora después: “estaban todos en la puerta de mi casa y Carolina (la demandante) gritaba enojada y decía que todo era mi culpa, porque yo no la había cuidado, y no sabía de qué hablaba. Después me dijeron que estuvo con alguien del barrio llamado Alexis adentro de un auto y en su casa”. En ese testimonio, Montiel se pone fuera de cualquier situación de abuso o encubrimiento.

Ahora habrá que esperar la declaración de la damnificada y los testigos que presentó, que están citados para el 4 de julio. Y también los resultados de la pericia psicológica sobre Carolina. A partir de ahí, con todas las pruebas reunidas, el fiscal tomará una decisión en relación con Montiel.