Copa Libertadores: una clasificación que le costó caro a Boca

Lo que sí, a Boca los rivales ya le han tomado el tiempo en esto de atorarle la salida. Lo presionan bien arriba, a sabiendas de esta orden de no rifar la pelota y salir jugando por abajo; el tema es que en la defensa no abunda el buen pie necesario para no caminar por la cornisa entregando pases que no admiten margen de error.