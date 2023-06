¿La calidad de vida de mi mascota depende del alimento?

La buena vida de los animales depende de la alimentación; no es un mito. Y no hay que esperar hasta la vejez para ver las consecuencias de una mala dieta, asegura a este medio El-Kadi. “Es 100% cierto. Somos lo que comemos; pero el problema no son todos los balanceados. Si vos le das uno que sea de un laboratorio bueno, te asegurás con esa inversión que a la larga vas a gastar menos en veterinaria y vas a prolongar la vida del animal. Lo que pasa es que los alimentos económicos utilizan el cereal que esté disponible en el momento; no mantienen su formula y usan proteína de baja capacidad de absorción”. No recomienda comprar los de supermercado, ni de distribuidoras, y aconseja evitar cualquier tipo de croquetas que se vendan a granel.