Luego de China el objetivo de Massa es el FMI

Argentina profundizará en los próximos días esas tratativas para alcanzar el desembolso anticipado del famoso “puente”, mientras avanza con la renegociación. El objetivo de Economía es resolverla antes del 21 de este mes. Lo que está pactado es que el próximo desembolso sea a fines de junio, pero por un monto levemente menor a los U$S 4.000 millones. Con ese dinero el Gobierno debería repagar ese mismo 21 y 22 de junio unos U$S 2.680 millones. Luego, el Estado Nacional deberá afrontar vencimientos por U$S 2.630 millones durante julio y otros U$S 787 millones en agosto.