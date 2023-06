Sexualmente hablando: falta de deseo, ¿un problema?

Durante los años siguientes se habló muchísimo del tema, pero en 2008 un nuevo estudio cuestionó la supuesta gravedad del problema. El estudio PRESIDE (Prevalence of Female Sexual Problems Associated with Distress and Determinants) realizó una encuesta muy abarcativa a casi 32.000 mujeres en la que -además de preguntarles por su falta de deseo, problemas de lubricación, anorgasmia, etc.- se añadió la pregunta sobre si estos trastornos les generaban aflicción (distress). Y los resultados fueron llamativos: al añadir la pregunta sobre el distress, los porcentajes bajaron significativamente. Es decir, la cantidad de mujeres que sentía falta de deseo o excitación continuaba siendo muy alta, pero para muchas esto no significaba ningún tipo de malestar o preocupación.