La historia del amante de Catalina de Rusia

Elena Poniatowska construye un mural de México a través de crónicas e historias de vidas. Vida propia, vida de los otros, los iguales, los distintos, los nadies y los artistas. En este último y voluminoso libro se remonta a la historia familiar a través de la vida de su ancestro Stanislaw, último rey de Polonia, hace tres siglos. En el relato se agita la cuestión de la identidad y la pertenencia. En contrapunto recoge escenas de su propia vida en Francia y en México. La escritura aparece como un modo de salvación: “Yo escribía antes de que tú me lo pidieras, hubiera escrito, aunque me dijeras que no podía ... me era imposible no escribir, escribiría siempre, iba a escribir contigo o sin ti, no escribir hubiera sido como no vivir, aunque no supiera escribir, mi vida fue y es la de la escritura”.