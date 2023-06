“La Provincia está acostumbrada a denunciar cosas que no hace”, criticó el alfarismo

La candidata a intendenta, en tanto, afirmó que hay servicios que el Municipio no puede brindar en el barrio Manantial Sur porque la Provincia todavía no lo cedió. Mencionó que supuestamente incumple con los parámetros correspondientes en cuanto a alumbrado público y espacios verdes. “Todavía hay casas que no han sido dadas, algunas que se han vuelto a hacer, hay una cuestión no muy clara. Mientras la Provincia no haga como corresponde esto no lo vamos a poder hacer, y los perjudicados son los vecinos. Exhorto a que la provincia se ponga las pilas, haga los papeles, envíe la documentación que necesita el Municipio para que el vecino no esté perjudicado”, reclamó.