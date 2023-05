Shaquille O’Neal se declaró fan absoluto de Lionel Messi y le hizo un sorprendente pedido: “Me gustaría...”

En medio de la cobertura de las finales de la Conferencia Este entre Miami Heat y Boston Celtics, el ex basquetbolista (que ahora se desempeña como analista) le dedicó unas palabras de afecto al argentino campeón del mundo en Qatar. “Messi, me llamo el Padrino Negro y quiero decirte que te amo, hermano. Me gustaría conocerte, eres el mejor. Te amo“, dijo en una entrevista que consiguió TyC Sports.