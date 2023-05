Este es el discurso completo de Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo

Miren: más allá de las dificultades porque no era Disneylandia, para Disneylandia hay que ir a otro lugar. Me parece que aquel día cuando rendimos cuenta en esta plaza y dijimos que habíamos llegado con la deuda defaulteada más grande de la historia y nos íbamos desendeudados y con la deuda en moneda dura más baja de las últimas décadas. Ocho por ciento solamente en dólares. Y no lo digo yo. Fui ratificada después. Que el nivel de endeudamiento, no solamente era ínfimo, ínfimamente ridículo dijeron en un momento, propio de una economía africana estrafalaria. Mirá vos. Las familias tampoco estaban endeudadas, las empresas tampoco estaban endeudadas porque el salario de los trabajadores era el más alto de América Latina. Porque la jubilación y la cobertura previsional del 97% era la mejor de América Latina. Porque habíamos lanzado satélites al aire y estábamos incorporando tecnología. Porque habíamos peleado contra los fondos buitres y sin acceso al mercado de capitales pagamos más, como dije antes, más de 100.000 millones de dólares. Sin acceso al mercado de capitales. Ese fue, además, el famoso riesgo país, ese que te volvían loca midiéndolo. Cuando nos fuimos creo que era de 600 puntos, algo de 600… no recuerdo exactamente. Esa era la Argentina que dejamos. ¿Y qué fue lo que recibimos cuando volvimos en el 2019? Nuevamente endeudada la Argentina en dólares. Fuimos en el año 2016 y 2017 el país en el mundo que más deuda en dólares tomó. Y esto, cuando no se pudo pagar, pasó lo que pasó. Otra vez el Fondo Monetario pero, con una adicional: ya no eran los préstamos stand by más o menos normales que se daban a todas las economías de la región o de otras partes del mundo por parte del organismo multilateral. No, no, no. Le dieron, para que pudiera ganar las elecciones, 57.000 millones de dólares. Un préstamo inédito, insólito. No, no, no. No tiene la culpa el chancho sino el que le da de comer. No, no, no, la culpa no es del chancho sino el que le da de comer. 45.000 millones de dólares le liquidaron y ni así pudieron ganar las elecciones. Entregaron un país endeudado con dos dígitos de desocupación. También es cierto que si uno compara, ya que tanto les gusta hablar de números a los economistas, los 657.000 millones de dólares de PBI que les dejé, que les dejamos… perdónenme el personalismo, mala mía. Se los dejaron los argentinos, no era mío, era de todos ustedes. No era mío, mala mía. 647.000 millones de dólares al 10 de diciembre del 2019 había 457.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares menos de PBI y 120.000 millones de dólares más de deuda. Eso es lo que hicieron en cuatro años los que hoy nos dicen que quieren volver a conducir el país.