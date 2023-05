En tono electoral: "Wado" de Pedro y Sergio Massa cruzaron elogios en un mismo escenario

"La verdad -insistió Massa- es que si hay algo que elegimos fue seguir adelante. Tratar de tomar decisiones siguiendo adelante. Como dijo Wado, podemos cometer errores. Los cometimos, muchos. Pero no tengan dudas que gobernamos con el corazón en la mano y pensamos la Argentina con convicción y sueños de futuro. Y eso no va a cambiar. Podemos tener un lugar o el otro, no tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca”, aseguró.