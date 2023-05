Rodrigo cumpliría 50 años: cómo fueron las horas previas a su trágico accidente

Sobre esa fátidica noche hay innumerables testimonios, entre ellos el del periodista de espectáculos, Carlos Monti, quien dialogó con el cantante antes de la tragedia. “Cuando me llamaron para contarme que había muerto no entendía de quién me hablaban. Si había estado con él hacía unas horas… ¡No podía ser Rodrigo!”, reveló Monti.