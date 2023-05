Ernesto Tenembaum contó que fue estafado por WhatsApp y su relato puso en alerta a todos

Cómo fue la estafa que sufrió Ernesto Tenembaum

"Viernes, 10.30, salgo de acá (la radio donde trabaja). Tipo once y media estaba llegando a casa, bastante cansado, como siempre me pasa a esa hora, y veo una llamada que entra en la pantallita del auto y cometo el error de atender. Alguien, con la voz que después me di cuenta que estaba deformada, me dice 'señor, le estamos hablando del Ministerio de Salud'", arrancó con su relato el comunicador.