“La Municipalidad no brinda las autorizaciones”, protestó Vargas Aignasse por la obra del Registro Civil

Fachada histórica

Vargas Aignasse apuntó contra los dichos de Alfaro, quien en rueda de prensa acusó a la Provincia de pasar por encima del Código de Planeamiento Urbano y de no hacer las cosas como corresponden. “El intendente dice que no hay planificación. No sé en qué sentido lo dice: es una obra largamente proyectada, que tiene un proyecto ejecutivo muy detallado que ha sido aprobado por la Provincia y por todos los órganos técnicos de la Nación”, dijo.