La millonaria donación de Adidas en resarcimiento por los comentarios racistas de Kanye West

Semanas atrás, autoridades de la marca deportiva dieron a conocer que no sabían qué hacer con la mercancía valuada en U$S 1.300.000. Entre las opciones se barajaron las de venderlas, donarlas y destruirlas. Muchos de los comerciantes incluso se manifestaron en favor de esta última. Sin embargo, el precio de las zapatillas en el mercado de reventa no hizo más que escalar.