El "Pulguita" Rodríguez dijo que no recuerda nada del accidente: "Volví a nacer"

"No recuerdo mucho del accidente, y tampoco me pongo a que dé vuelta en la cabeza tratando de recordar. Son cosas que pasaron, pero no me acuerdo de nada. Lo único que sé es que no salí despedido porque tuve el cinturón de seguridad correspondiente. Calculo que eso me salvó la vida de estar dentro del vehículo en todo momento. No me acuerdo cuando salí del vehículo. Sé que salí, fui a una casa, pedí ayuda, llamé a emergencias. Es algo que no busco recordar en mi cabeza, perdí ese momento nada más. Me acuerdo de todas las otras cosas, que son más importantes como mi familia y que estoy jugando en Central Córdoba", agregó.