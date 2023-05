Teatro tucumano: dos gauchos rudos que mueren de amor por una vaca

La obra pasó por distintos elencos desde su estreno hace ocho años (y sus 20 versiones distintas en todo el país, y una próxima que se realizará en Barcelona) y en este regreso se incorpora Godoy. “No es un reemplazo sino un elemento que modifica el imaginario. Creemos que es una garantía de eficacia, no opera como un límite. Cada reestreno es una puesta distinta, el imaginario creativo de cada actor es propio e ingresa con su singularidad al sistema estético que toda puesta en escena contiene. Las resonancias que su imagen produce serán distintas. En esta versión se eleva la edad los personajes, portan la pesadumbre que no tiene la juventud y Fernando le da un histrionismo especial: además de actuar, puede cantar, bailar, percibir y construir distintos grados de intensidad, me da mucho material para jugar”.