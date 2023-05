Beethoven se expande en dos sinfonías y con dos directores

Los socios de Club LA GACETA cuentan hoy con la promoción 2 x 1 en entradas para el concierto. En la primera parte se escuchará la Sinfonía Nº 1 en Fa mayor, op. 21, que consta de cuatro movimientos y es la primera de las nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven. Fue dedicada al barón Van Swieten y no se sabe con exactitud cuándo terminó de componer la obra, pero los esbozos del último movimiento fueron fechados en 1795. En la segunda parte sonará la Sinfonía N° 5 en Do menor, op. 67, que consta de cuatro movimientos. Se estrenó en el Theater an der Wien de Viena el 22 de diciembre de 1808, con la batuta del propio compositor.