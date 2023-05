Atlético Tucumán: Mario Leito confirmó a Lucas Pusineri como DT para el partido frente a Tigre

En relación al futuro de Pusineri en Atlético Tucumán confirmó que sigue siendo el entrenador del plantel "Decano". Remarcó que él siempre se hace cargo, en lo bueno y en lo malo. "Me hago cargo de esto; no es que yo me dedico a la política no me ocupo de esto -resaltó-. Lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Tengo un equipo de trabajo en el club y desde hace mucho tiempo. No es que soy yo el que anda buscando los jugadores; tengo la responsabilidad de decir sí o no, pero tenemos un equipo", afirmó.