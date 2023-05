Dengue: la estrategia es no relajarse

También son importantes los datos que está dejando esta epidemia, como lo destacó la directora de Salud Ambiental de la Provincia. Dijo que una lección es que el trabajo intersectorial es fundamental para contener un brote de dengue. “Si no hay un esfuerzo conjunto de la comunidad, de Salud y de los gobiernos locales (municipales y comunales), no se obtiene un buen resultado”, remarcó. También dijo que hay que hacer mucha educación entre los vecinos, “pero también notamos en los barrios más afectados acumulación de agua en las calles, un deficiente servicio de recolección de basura y microbasurales a cielo abierto”. Se ha advertido que la situación socioambiental en el sur de la provincia está mejor (fue la zona que menos contagios reportó) y que Lules y el Gran San Miguel de Tucumán siguen siendo las zonas con más infectados. En estas zonas, dijo, hay mucha acumulación de objetos que son un riesgo para la reproducción del mosquito: criaderos de Aedes en la mayoría de las casas, en los cementerios, en las gomerías y en las chatarrerías. Otro asunto son los terrenos descuidados. “En Yerba Buena, por ejemplo, si es un terreno accesible, el municipio hace el mantenimiento y luego carga los costos en la factura de impuesto municipal”, comentó. “En la capital es un gran problema que tenemos. Recibimos muchas denuncias de vecinos sobre casas abandonadas, con piletas sucias. Pero no podemos ingresar por una falta de normativa”, indicó.