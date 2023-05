“Hay que pedirle a Jaldo que se tranquilice”, lanzó Sánchez tras el levantamiento de la cautelar

Al respecto, Sánchez adelantó que solicitarán formalmente a la Junta Electoral Provincial (JEP) que se den por válidos los votos ya impresos de JxC. “Nosotros no podemos estar pagando los platos rotos por culpa de lo que hizo el Gobierno de la Provincia, que es avasallar la Constitución. Jaldo y Manzur sabían que (el gobernador) no podía ser candidato (a vice) Estamos en esta situación por ellos. Por eso vamos a pedir que nuestros votos sean válidos. La culpa es de ellos porque no respetaron la Constitución”, manifestó el candidato de la alianza opositora.