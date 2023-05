Oficialistas, tras el levantamiento de la cautelar: "Vamos a ganar esta elección"

Javier Morof, candidato a legislador por "Tucumán para la Victoria", aseveró que la decisión del máximo tribunal "corresponde a derecho, ya que desapareció la causal que había motivado la cautelar". "Pero, evidentemente, Germán Alfaro no quiere que haya elecciones. Hasta pone el pretexto de que, según él, Acevedo no es conocido, como si el propio Alfaro no fuera conocido más allá que por tener más de 5.000 empleados fuera de la Capital y por la malversación de fondos del municipio", planteó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura.