Elecciones suspendidas: "Cuervo" Larroque cuestionó el fallo de la Corte Suprema

Larroque cargó contra la oposición

En otro tramo del reportaje, Larroque denunció complicidad de la Corte con Patricia Bullrich, luego de que la ex ministra de Seguridad tuiteara ayer: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac”. Sobre eso, el antes camporista acotó: “-Los cortesanos- son agentes y, si está Bullrich de por medio... sabemos y conocemos las terminales de esta señora, no están dentro de nuestro país. Pareciera que se fue de boca en esta especie de éxtasis antidemocrático que a ellos los fascina tanto, quizás producto de un estado de excesiva emoción. Me parece que fue por lo menos imprudente y revelador su tuit, ya está todo muy claro”.