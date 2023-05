"Vamos a las elecciones el día que quieran y en cualquier cancha", desafío Darío Monteros a JxC

“No hay impugnación al acto eleccionario, no hay ningún freno al programa electoral. Hay una suspensión provisoria del acto eleccionario del gobernador y vice. Que quede en claro esto para la sociedad, porque me pregunta la gente. No soy hombre de derecho, pero me hice asesorar y pude leer el fallo de la Corte Suprema y la resolución de la Junta Electoral”, señaló.