Tres candidatos a gobernador creen que no se debería votar el domingo

Consideró que la decisión de la Corte no tiene ningún fundamento jurídico. ”Esto tiene una connotación netamente política. Si lo hubieran querido hacer con algún valor jurídico, lo hubieran hecho hace tiempo”, explicó. Coria señaló que la Corte Suprema no debió haber intervenido en la situación provincial, ya que no era un tema que fuera de su competencia. ”Lo dicen los especialistas de derecho constitucional”, justificó, citando a la constitucionalista Carmen Fontán que expresó la misma opinión.