¿Qué opinaron los candidatos a gobernador sobre el debate de los postulantes a vice?

”El doctor Juan Manzur mostró sus conocimientos y su capacidad. Lo vi prudente, sensato. No hay duda que de todos los candidatos es el más claro, porque sabe que el 14 de mayo, nosotros estamos ganando las elecciones”, dijo el actual vicegobernador, Osvaldo Jaldo. El contador también destacó que Manzur haya destacado acciones ya implementadas por el actual gobierno, y no solo proponer ideas a futuro. ”Todos prometen, cuando no tienen ninguna posibilidad de ganar”, agregó.